Что нужно, чтобы остановить террор России: Зеленский назвал два необходимых условия

Важно, чтобы каждый объявленный пакет попадал на фронт как можно скорее

То давление, которое Запада на Россию сейчас, является недостаточным. Украине необходимо вооружение, воздушный щит и дальнобойность.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал заседании Европейского совета. По его словам, основа для остановки российского террора — это Нанесение ударов на большие расстояния и современная ПВО.

Глава государства также напомнил, что в мае захватчики начали новое наступление на востоке Украины.

"Благодаря храбрости наших людей и решению наших партнеров мы остановили это наступление. Но это наступление доказало, что нынешнего давления на Россию за ведение войны недостаточно", — подчеркнул президент.

Первая составляющая для противостояния врагу — оружие, как отметил Зеленский.

"Артиллерия, снаряды, соблюдение обещаний важны не только для защиты жизней, но и для разрушения российской иллюзии, что они могут чего-то достичь в войне. Важно и финансирование. Как через Европейский фонд мира, так и на двусторонней основе. Своевременное финансирование", — добавил он.

Также имеет большое значение логистика. Важно, чтобы каждый объявленный пакет попадал на фронт как можно скорее.

"Во-вторых — воздушный щит и дальнобойность. Мы работаем над защитой от российских ракет Харькова. Это возможно благодаря уничтожению российских пусковых установок вблизи границы. Также мы должны защитить Харьков и другие города от управляемых авиабомб", — объяснил Владимир Зеленский.

По мнению президент, основа для остановки российского террора — это нанесение ударов на большие расстояния.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 27 июня украинский президент прибыл в Брюссель и подписал гарантии безопасности с ЕС, Литвой и Эстонией.