Дмитрия Гордона в России приговорили к 14 годам колонии: в чем его обвиняют

Украинского журналиста очень невзлюбили в России

Известного украинского журналиста Дмитрия Гордона заочно приговорили в России к 14 годам колонии. Страна-агрессор обвиняет его в распространении информации об убийствах оккупантами мирного населения на захваченных территориях, а также в призывах к США о применении ядерного оружия против России.

Информацию об этом обнародовало российское пропагандистское издание РИА-Новости. Судебное заседание состоялось в Москве.

В России Гордона обвиняют по нескольким статьям, а именно:

призывы к объявлению агрессивной войны (ч. 2 ст. 354 УК);

"распространение ненависти" с угрозами применения насилия (п. "а" ч. 2 ст. 282 УК);

публичные призывы к "оправданию терроризма" (ч. 2 ст. 205.2 УК);

распространения "фейков" о действиях российской армии (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК).

Стоит отметить, что по последнему пункту россияне обвиняли все, кто распространяет информацию о зверствах российских захватчиков на оккупированных территориях. Остальные же связаны с заявлениями журналиста в его эфирах

Как известно, Гордона в России объявили в розыск еще в июле 2022 года, сам журналист отреагировал на это саркастическим комментарием.

При этом имя журналиста хорошо известно российским пропагандистам. Например, они пытались его обвинить в организации атак неизвестных беспилотников на Кремль в мае 2023 года.