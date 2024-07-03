В Алжирі помер посол Росії: що відомо

Причина смерті залишається невідомою

В Алжирі помер Надзвичайний та Повноважний Посол РФ Шуваєв Валер’ян Володимирович. Йому було 69 років.

Про це повідомили у Telegram-каналі МЗС України. Зазначається, що він раптово помер 3 липня 2024 року.

Причину смерті при цьому не було озвучено.

Що відомо про Валер’яна Шуваєва

Народився 16 березня 1955 року в Барнаулі.

Після закінчення в 1977 році МДІМВ МЗС СРСР.

Все життя працював на близькосхідному та північноафриканському напрямках. Обіймав посади від чергового референта Посольства СРСР у Ліванській Республіці до Надзвичайного та Повноважного Посла Російської Федерації.

Працював на різних посадах у Центральному апараті та в посольствах СРСР/Російської Федерації за кордоном.

У 2004-2008 роках – Посол Росії у Лівії, у 2008 – 2012 роках – Посол Росії в Іраку, у 2018 – 2022 роках – Посол Росії у Марокко, з травня 2022 року – Посол Росії в Алжирі.

Мав дипломатичний ранг Надзвичайного та Повноважного Посла. Відзначений листом подяки Президента Російської Федерації, званням "Почесний працівник МЗС Росії".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Москві помер лідер легендарної ОЗУ з часів 90-х років.