Поки ще "живий": Путін на параді в Пітері подивився на "брата" корабля, який зганьбився в Україні (відео)

Загалом задіяно 20 кораблів Балтійського флоту

У Санкт-Петербурзі відбувся військово-морський парад на честь дня ВМФ. Участь у ньому брали також російський диктатор Володимир Путін та міністр оборони Андрій Білоусов.

У параді загалом було задіяно 20 кораблів Балтійського флоту. Спочатку президентський катер наблизився до ракетного корабля проекту 22800 "Каракурт".

Диктатор розглянув цей корабель, коли він проплив всього за кілька метрів від нього. Примітно, що судно є "братом" відомого "Циклону", який ЗСУ вразили в ніч проти 19 травня 2024 року під час удару по Севастополю.

Також на параді були чотири вітрильні судна та понад дві з половиною тисячі військовослужбовців. В акваторії Неви розставлені для показу 5 кораблів сучасних проектів та 4 вітрильника: лінійний корабель "Полтава", малі ракетні кораблі "Одинцово" та "Серпухів", криголамний патрульний корабель "Іван Папанін", підводний човен "Можайськ", куттер "Лукулл", шхуна "Юний Балтієць" та корвет "Бойкий".

Своєю чергою Путін виступив із вітальною промовою, в якій не забув згадати та зачепити Захід. Серед його фраз були такі:

Ми продовжимо нарощувати забезпечення надводних та підводних сил, зміцнювати берегову інфраструктуру, оснащувати флот гіперзвуковими комплексами.

РФ бачить, що в зоні досяжності американських ракет у Німеччині виявляться важливі об’єкти РФ із підлітним часом близько 10 хвилин.

У разі розгортання США озброєнь у Німеччині Росія вважатиме себе вільною від мораторію на розміщення своїх.

Розробка низки ударних систем знаходиться на завершальній стадії, вживатимемо дзеркальних заходів щодо їх розгортання з урахуванням дій США та їх сателітів у Європі та інших регіонах світу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 23 березня у Севастополі та Сімферополі пролунали вибухи. У мережі повідомляли про удари по кораблях російських окупантів. З’явилася інформація про пошкодження кораблів "Ямал" та "Азов". Своєю чергою "Телеграф" розповів докладніше про ці кораблі.

14 лютого Генеральний штаб ЗСУ підтвердив знищення російського ВДК "Цезар Куніков" у Чорному морі біля берегів тимчасово окупованого Криму. Корабель вибухнув через атаку морських дронів і затонув.

Внаслідок удару по Феодосії в ніч на 26 грудня 2023 року було знищено російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Черговий ВДК Чорноморського флоту злетів у повітря від удару і розлетівся на шматки. Від нього залишилося лише дно.

2023 року успішно знищили російський ВДК "Мінськ", розстрілявши його ракетами в сухому доці. Але першим трофеєм ЗСУ став ВДК "Саратов", потоплений ракетою "Точка-У" у тимчасово окупованому Бердянську 24 березня 2022 року.