Россия снова идет под воду: дороги превратились в бурные грязные реки (фото и видео)

Стихия продолжает бушевать

Россию регулярно затапливает, на этот раз "большая вода" накрыла Владивосток. А на днях прорвало дамбу в Приморском крае.

На город обрушились сильнейшие ливни, превратившие улицы в реки. Россияне публикуют в сети кадры затоплений города — местами там возникли бурные реки грязной воды.

Под воду ушли дороги и тротуары, машины вынуждены буквально плыть, а не ехать. В некоторых районах города отключили электроэнергию, из-за чего не работают светофоры.

Хотя утром в среду над городом выглянуло солнце, прогнозы синоптиков не оптимистичны. В связи с ливнями и грозами во Владивостоке рано утром 7 августа, объявлено штормовое предупреждение. Администрация города предупредила, что как минимум два часа будет идти сильный дождь.

Заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло заявил, что количество выпавших осадков почти в два раза превысило прогнозы. Вместо прогнозируемых 30 мм выпало 57 мм дождей.

Затопления зафиксированы в нескольких локациях города. Вода разлилась в районе стадиона "Строитель", под железнодорожным мостом на Воропаева, в районе ТЦ "Зелёный остров" на Калинина, 275, на площади Луговая и по некоторым другим адресам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в июле после нескольких дней сильной жары Московскую область России накрыло ненастье с ливнями и градом. В Подмосковье бушевал ураган "Орхан". Затопило дороги, налетел сильный ветер, с неба сыпался обильный град, а на земле заметили даже небольшие льдины.