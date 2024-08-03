Смыло мосты и затопило полсотни домов: большая вода снова накрывает Россию (фото, видео)

Под угрозой полного затопления пять населённых пунктов

В российском Забайкальском крае затопило не менее 50 жилых домов из-за разлива двух рек Баляга и Микирта. Большой водой смывает дороги и мосты, введен режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщают росСМИ. Отмечается, что наводнение накрыло город Петровск-Забайкальское и некоторые села Бурятии.

В Забайкальском крае подтоплены 22 частных дома, водой смыло мост в городе.

По словам Губернатора края Александра Осипова, более 50 домов пострадали от паводка в городе Петровск-Забайкальский и поселке Орловское.

В региональном управлении МЧС добавили, что людей продолжают эвакуировать, среди них 12 детей. На месте происшествия работают 39 человек и спецтехника.

В поселке Орловское в Агинском районе под водой оказался 21 участок, на котором проживает более 60 человек. Спасатели уже начали откачивать воду машинами, в то же время некоторые местные отказываются эвакуироваться.

В соседней Бурятии также потоп, вода затапливает деревни, смывает дороги и мосты. В нескольких районах были введены режимы чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что из-за сильных дождей реки вышли из берегов и поднялся уровень воды в Хонхолойском водохранилище – она начала переливаться через плотины. В результате под угрозой полного затопления оказались пять населённых пунктов Мухоршибирского района.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россию накрывает наводнение и извержение вулкана.