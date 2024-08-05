В России раздавались взрывы: пылала подстанция, россияне скулят об отсутствии света (фото)

В настоящее время неизвестно, что стало причиной взрыва

В понедельник, 5 августа, в российском Волгограде раздался взрыв и произошел пожар на подстанции. В городе наблюдаются проблемы со светом.

В сети говорят о якобы аварии на подстанции, расположенной на ул. Огарева в Ворошиловском районе. По словам местных жителей, перед огненным якобы был взрыв.

Однако в региональном главке МЧС заявляют, что на подстанции был разлив смазки с последующим возгоранием, и что пожар уже ликвидирован.

"Жители Волгограда ночью сообщили о взрыве и последующем пожаре на подстанции. Ворошиловский район города остался без электричества. Как рассказали Astra местные жители, к утру электричество начало появляться, но пока не во всех домах. Причины взрыва неизвестны", — говорится в публикации.

Ранее "Телеграф" писал, что в оккупированных городах Донецкой и Луганской областей раздался ряд взрывов. Поступили сообщения о прилетах в Луганске и Макеевке. А перед этим, появилась информация о том, что в оккупированном Крыму была окончательно уничтожена российская подлодка "Ростов-на-Дону". Он получил серьезные повреждения в сентябре 2023 года, а теперь и вовсе пошел ко дну.