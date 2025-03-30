Российский топ-чиновник умер во время хоккейного матча: гнал россиян на войну (видео)

66-летний госслужащий отвечал за мобилизацию в Архангельской области

В Архангельске (РФ) скончался заместитель руководителя областной администрации Владимир Ананьев. 66-летний чиновник упал во время хоккейного матча.

В администрации Архангельской области подтвердили факт гибели чиновника. Об этом сообщает 29.ru.

Ананьев играл за хоккейную команду правительства Архангельской области. 29 марта в местном Дворце спорта Владимир упал на лед спустя несколько минут после начала игры против команды "Т-54". По кадрам видно, что чиновник упал сам без вмешательства других участников игры. Сообщается, что очевидцы вызвали скорую, а Ананьева унесли на носилках.

Ананьев занимал должность заместителя руководителя администрации Архангельской области и директора департамента совершенствования государственного управления. Именно он в 2022 году был ответственным секретарем призывной комиссии в этом регионе и проводил брифинги в прямых эфирах на тему мобилизации.

Напомним, президент РФ Владимир Путин после начала полномасштабного вторжения в Украину отказался публично играть в хоккей. Тем не менее он активно следит за этим видом спорта и даже обсуждал хоккейный матч между россиянами и американцами с президентом США Дональдом Трампом.