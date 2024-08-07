Росія знову йде під воду: дороги перетворилися на бурхливі брудні річки (фото та відео)

Стихія продовжує вирувати

Росію регулярно затоплює, цього разу велика вода накрила Владивосток. А днями прорвало дамбу у Приморському краї.

На місто обрушилися сильні зливи, що перетворили вулиці на річки. Росіяни публікують у мережі кадри затоплень міста — подекуди там виникли бурхливі річки брудної води.

Під воду пішли дороги та тротуари, машини змушені буквально плисти, а не їхати. У деяких районах міста відключили електроенергію, через що не працюють світлофори.

Хоча вранці у середу над містом визирнуло сонце, прогнози синоптиків не оптимістичні. У зв’язку зі зливами та грозами у Владивостоці рано вранці 7 серпня, оголошено штормове попередження. Адміністрація міста попередила, що щонайменше дві години йтиме сильний дощ.

Заступник голови адміністрації Владивостока Дмитро Світайло заявив, що кількість опадів, що випали, майже вдвічі перевищила прогнози. Замість прогнозованих 30 мм випало 57 мм дощів.

Затоплення зафіксовано у кількох локаціях міста. Вода розлилася в районі стадіону "Будівельник", під залізничним мостом на Воропаєва, в районі ТЦ "Зелений острів" на Калініна, 275, на площі Лугова та за деякими іншими адресами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у липні після кількох днів сильної спеки Московську область Росії накрила негода зі зливами та градом. У Підмосков’ї вирував ураган "Орхан". Затопило дороги, налетів сильний вітер, з неба сипався град, а на землі помітили навіть невеликі крижини.