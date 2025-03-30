Хрущевка для смелых: в Киеве продают квартиру в аварийном состоянии (фото)

Мебели нет, однако есть решетка на окнах

В Киеве на вторичном рынке недвижимости появилось нетипичное предложение — однокомнатная квартира в хрущевке, которая находится в аварийном состоянии. Несмотря на необходимость капитального ремонта, жилье может заинтересовать покупателей своей ценой и расположением.

Соответствующее объявление появилось на популярном сайте купли-продажи. Автор отметил, что цена за такое жилье составляет 1,1 млн гривен или 28 000 долларов.

"Однушка" расположена на первом этаже пятиэтажного панельного дома на улице Д. Багалия (Пожарского), 1 в Дарницком районе столицы.

Общая площадь составляет 28,2 квадратных метров, из которых 15,1 квадратных метров приходится на жилое пространство, а 6,7 – на кухню. Планировка квартиры раздельна, есть смежный санузел, а также централизованное отопление.

Состояние хрущевки оставляет желать лучшего: у нее нет мебели и бытовой техники, требует капитального ремонта, а из элементов комфорта указана только решетка на окнах.

Несмотря на это, объект расположен в Дарницком районе Киева с развитой инфраструктурой. В пешей доступности есть станция метро "Дарница" (15 минут ходьбы), остановки транспорта, супермаркеты, кафе, аптеки, парк, церковь, почтовые и банковские отделения.

Учитывая состояние квартиры – это шанс для покупателей, которые ищут бюджетный вариант для того, чтобы создать собственное пространство по своему вкусу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве также продают квартиру почти бесплатно, в то же время находиться там можно с животными, но без детей. Дом напоминает комнаты времен СССР с коврами на стенах.