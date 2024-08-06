Затоплено более пятисот участков: в России прорвало очередную дамбу (видео)

Местные власти отрицают факт прорыва дамбы

В России Дальнереченск Приморского края подтапливает из-за прорыва дамбы на реке Малиновка. Жителей микрорайона Мясокомбината призывают к эвакуации.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам ГО и ЧС региона, пострадавших пока нет. Предварительно под угрозой затопления 50 домов.

Большинство местных жителей отказываются эвакуироваться. Избыток воды перекачивают насосами, чтобы снизить риск подтоплений. Специалисты отсыпают дамбу на 6 самосвалах. На кадрах видно, что сама дамба состоит из мешков с песком, шин и водонепроницаемого настила. Также заметно, что часть этой конструкции якобы смыло.

По данным местных, некоторые дороги города сильно затопило, поэтому машинам тяжело передвигаться.

В то же время администрация Дальнереченска опровергла информацию о прорыве дамбы в районе Мясокомбината. Ранее в сети писали, что из-за открытого шлюза за микрорайоном ЛДК топит район Мясокомбината.

Но, по словам администрации, спуск воды по ЛДК происходит во избежание затопления южных улиц микрорайона.

"Поток воды из шлюза очень маленький по сравнению с большой и переполненной рекой Малиновкой. Малиновка переполнена большой волной, которая наполнила реку из сопок и гор Приморского края", — говорит администрации города.

В то же время местные утверждают, что поступающая из шлюза вода не влияет на подъем уровня в Малиновке и Мясокомбинате.

Также уже появились видео дамбы до прорыва, подтверждающие этот факт. Ее состояние пока не похоже на просто открытый шлюза. Отмечается, что дамба состоит из покрышек и мешков.

МЧС сообщило, что в регионе уже подтоплены 3 жилых дома и 535 приусадебных участков. Спасатели уже откачали 300 тыс. куб. м воды и перевезли более 200 человек.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что большая вода снова накрывает Россию, в нескольких районах смыло мосты и затопило полсотни домов.