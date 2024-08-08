Отчаянный поклонник Украины устроил "голый забег" по улицам Санкт-Петербурга (видео)

На мужчину составили протокол

В Санкт-Петербурге был замечен обнаженный мужчина, бегавший по улице Рубинштейна и выкрикивавший проукраинские лозунги. На теле неизвестного были наклеены листы бумаги с нарисованным гербом Украины.

Видео опубликовало российское издание "Baza". Инцидент произошел в среду, 7 августа.

"Голый мужчина, вооруженный сразу двумя смартфонами, разгуливал у дома 1 на улице Рубинштейна 7 августа в районе 20 вечера. 36-летний Родион Ж. наклеил на себя бумагу с украинским трезубцем, кричал о свободе Курска и славе Украины", — пишет издание.

Очевидцы вызвали на место российских стражей порядка, однако еще до прибытия полиции господин Родион успел отхватить от прохожего, получил пинка.

По информации издания, на мужчину был составлен протокол за публичную демонстрацию нацистской символики.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что руководитель оборонного института РФ пытался сжечь себя на Красной площади. Мужчина облил себя горючей жидкостью и поджег.