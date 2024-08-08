Відчайдушний прихильник України влаштував "голий забіг" вулицями Санкт-Петербургу (відео)

На чоловіка склали протокол

У Санкт-Петербурзі був помічений оголений чоловік, який бігав вулицею Рубінштейна і викрикував проукраїнські гасла. На тілі невідомого були наклеєні аркуші паперу з намальованим гербом України.

Відео опублікувало російське видання "Baza". Інцидент стався в середу, 7 серпня.

"Голий чоловік, озброєний одразу двома смартфонами, розгулював біля будинку 1 на вулиці Рубінштейна 7 серпня в районі 20 вечора. 36-річний Родіон Ж. наклеїв на себе папір з українським тризубцем, кричав про свободу Курська та славу України", — пише видання.

Очевидці викликали на місце російських правоохоронців, проте ще до прибуття поліції пан Родіон встиг відхопити перехожого, отримав стусана.

За інформацією видання, на чоловіка склали протокол за публічну демонстрацію нацистської символіки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що керівник оборонного інституту РФ намагався спалити себе на Красній площі. Чоловік облив себе горючою рідиною і підпалив.