В России после взрыва вспыхнул мощный пожар: что сгорело (фото и видео)

О пострадавших не сообщается

В городе Екатеринбург Свердловской области России в ночь на вторник, 13 августа, вспыхнул мощный пожар. По словам очевидцев, перед ним раздался взрыв.

Как сообщили росСМИ, взрыв в Екатеринбурге прогремел незадолго до 1 часа ночи. После этого возник сильный пожар, пламя и дым было видно за несколько километров из разных точек города.

В МЧС Свердловской области заявили, что пожар произошел на улице Металлургов, горел "коллективный сад", два садовых дома и надворные постройки. Огонь охватил 250 квадратных метров. Пожар, по данным МЧС потушили, пострадавших нет. Его причины будут устанавливаться.

Однако российские паблики пишут, что горевший дом якобы принадлежит местной экоактивистке Елене Кольцовой. По ее словам, его "могли поджечь ее недоброжелатели". Сама она не пострадала, но дом выгорел полностью. Огонь уничтожил все документы и наработки по защите московского лесопарка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 10 августа в российской Ростовской области начался пожар после сообщений о взрыве. Еще один пожар примерно в то же время произошел в пограничном городе Шебекино (Белгородская область).