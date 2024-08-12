Под Одессой сгорел склад с зерном: спасатели ликвидировали масштабный пожар (фото, видео)

Причины возгорания устанавливаются

В понедельник, 12 августа, в Одесской области вспыхнул мощный пожар в складском помещении с зерном на две тысячи квадратных метров. Инцидент произошел в селе Визирка.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС). Во время возгорания была большая угроза перехода огня на соседние аналогичные помещения, но спасатели вовремя это предотвратили.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Однако причина возгорания еще не установлена, последствия также оцениваются.

"От ГСЧС привлекались 14 единиц техники и 53 пожарных. От местной пожарной команды 1 единица техники и 4 человека личного состава", — добавили в пресс-службе.

В то же время в сети пишут, что возгорание якобы произошло из-за короткого замыкания транспортировочной ленты.

Напомним, что в Николаевской области вспыхнул масштабный лесной пожар. Общая площадь возгорания составляла 70 гектаров, из которых 50 га. – это лес, 20 га. — сухая трава и камыши. Также огонь частично распространился на жилищный сектор села Ковалевка. Там было ликвидировано возгорание 3 хозяйственных построек и 2 жилых домов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Днепре горела многоэтажка. Перед пожаром очевидцы слышали взрыв.