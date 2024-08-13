Дым на пол Одесской области: на границе с Молдовой бушует серьезный пожар (видео)

Жители Одесской области жалуются, что огонь никто не тушит

В Одесской области возле границы с Молдовой второй день бушует масштабный пожар — горит камыш. Местные жители жалуются, что столбы дыма видны за несколько десятков километров.

Фото и видео пожара публикуют в местных Telegram-каналах. Причина возгорания в плавнях неизвестна.

Как сообщают в сети, горят плавни между селами Маяк и Беляевка в районе Паланки (Молдова). По разным данным, возгорания происходят последние 2-4 дня. Местные жители жалуются, что в воздухе летает пепел и стоит тяжелый запах гари, дым на пол области. На кадрах из сети заметно, что есть несколько очагов возгорания.

"Сначала горело со стороны Турунчука, между селами Троицким и Яськами, горит уже третьи сутки и напрямую через плавни по речке огонь дошёл почти до Паланки", — пишут в сети и жалуются, что огонь не тушат.

Среди вероятных причин пожара — жара, из-за чего происходит самовозгорание, и умышленные поджоги. В ГСЧС Одесской области пока никак не прокомментировали информацию о масштабных возгораниях.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что под Одессой сгорел склад с зерном. Причина пожара не установлена, над этим работают специалисты.