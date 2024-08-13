Дома и здания содрогнулись: в ряде стран одновременно произошло землетрясение (карта и видео)

Эпицентр толчков был зафиксирован вблизи города Хама в 23:56 по местному времени

В ночь на 13 августа в Сирии произошло мощное землетрясение. Толчки также ощутили жители северных районов Израиля и Ливана.

Эпицентр толчков был зафиксирован вблизи города Хама в 23:56 по местному времени. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Магнитуда толчков составляла от 5,0 до 5,5 по шкале Рихтера. Как отмечает World Times, сильные толчки ощущались также и по всей Сирии, Ливану, Иордании и Палестине. Немецкий исследовательский центр наук о Земле (GFZ) заявил о магнитуде 4,8 балла.

В то же время слабые толчки ощущались в Алеппо за 121 км от эпицентра.

В Турции толчки фиксировались в Хатае, Газиантепе, Адане, Мерсине, Адиямане и близлежащих провинциях. К слову, по данным Центра, в эту ночь были зафиксированы также землетрясения в Японии (магнитуда 4,5), а также в Греции (4,4).

Добавим, что землетрясение магнитудой свыше 5 баллов ощущается внутри зданий, на открытых участках, наблюдается раскачивание висящих предметов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что концерт одной из известных исполнительниц вызвал землетрясение. Дело в том, что на этом мероприятии собралось около 50 тысяч зрителей, которые танцевали под любимые композиции. К слову, это далеко не первый раз, когда ее выступления и зажигательные танцы поклонников под них приводят к небольшим землетрясением. При этом, даже удалось установить, под какие именно песни люди танцевали "сильнее" всего.