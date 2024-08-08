В Японии произошло мощное землетрясение, объявлена угроза цунами: в сети показали впечатляющие кадры (видео)

На снятых видео заметно, что в ТЦ шатаются вешалки с одеждой

В четверг, 8 августа, в Японии в 16.43 по местному времени произошла серия мощных землетрясений с максимальной магнитудой 7 баллов. Произошло это в Хюга-Надском море (в составе Тихого океана) у восточного побережья Кюсю.

Сразу после этого была объявлена угроза цунами. Об этом сообщает Японское метеорологическое агентство.

Эпицентр подземных толчков был у префектуры Миядзаки. Костер залегал на глубине 30 км под океанским дном.

По данным сейсмологов, высота волн в районе префектур Миядзаки и Коти может достигать одного метра. Первые волны уже могли достичь побережья в этих регионах.

Информации о пострадавших и разрушениях в настоящее время не поступало.

Ранее "Телеграф" писал, что на Тайване произошло мощнейшее землетрясение за 25 лет. Тогда землетрясение почувствовали жители Тайбэя (столица Тайваня), в нескольких частях города произошло отключение электроэнергии, а также в стране перебои с интернетом. По данным пожарной службы Тайваня, в гористом округе Хуалянь, где находился эпицентр подземных толчков, одного человека насмерть завалило падающими камнями более 50 получили ранения.