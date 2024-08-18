Карма у дії? У Росії одночасно стався потужний землетрус та виверження вулкана, вражаючі кадри

Вулкан викинув небезпечний попіл на 8 кілометрів

На Камчатці в Росії стався потужний землетрус і виверження вулкана Шивелуч. У мережі вже з’явилися перші відео наслідків та кадрів у момент цих двох подій.

Про це пише Sky News. Зазначається, що інцидент трапився у суботу, 17 серпня, на півострові Камчатка. Землетрус був магнітудою 7,2 бали.

Варто зазначити, що такі показники можуть бути небезпечні можливими значними пошкодженнями будівель, тріщинами в штукатурці, тонкими тріщинами у стінах, пошкодженнями димових труб, тріщинами у сирих ґрунтах тощо.

Епіцентр землетрусу знаходився приблизно за 55 миль від Петропавловська-Камчатського з населенням близько 181 тисячі осіб. Землетрус стався на глибині близько 30 миль.

Через деякий час в Усть-Камчатську почалося виверження вулкана Шивелуч, він викинув попіл на 8 кілометрів. Йому надали помаранчевий код авіаційної небезпеки. Це означає, що викид попелу становить серйозну загрозу для авіації.

При цьому національний центр попередження про цунамі США заявив, що землетрус загрожує цунамі.

Камчатка

У попередженні про цунамі йдеться, що в деяких прибережних районах Росії можливі хвилі заввишки до метра над рівнем припливу, проте додається, що наслідки, скоріш за все, будуть обмеженими.

Довідка: Шивелуч – найпівнічніший вулкан Камчатки, розташований за 45 км від селища Ключі Усть-Камчатського району. Там мешкає близько 5 тис. осіб. Це один із найбільших вулканів Камчатки.

Нині триває виверження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у серпні поточного року в Сирії стався сильний землетрус. Поштовхи також відчули мешканці північних районів Ізраїлю та Лівану.