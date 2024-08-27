Ермак везет список целей в Вашингтон: их надо уничтожить в первую очередь

Украина использует этот список как последнюю попытку убедить Вашингтон

Политика США по поводу ограничений на нанесение их оружием ударов по целям в России остается неизменной, но Украина предоставит администрации президента США Джо Байдена список целей на территории РФ, которые она может поразить дальнобойным оружием, если ей дадут такое разрешение. Есть надежда, что это поможет изменить позицию администрации Джо Байдена.

Как пишет Politico со ссылкой на собственные источники, Украина использует этот список как последнюю попытку убедить Вашингтон снять ограничения на использование американского оружия на территории России. Хотя Украина ранее называла США некоторые из своих потенциальных целей в РФ, этот список "будет более индивидуальным".

По данным издания, уже на этой недели такой список привезут в Вашингтон министр обороны Украины Рустем Умеров и старший советник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Об этом сообщили три человека, знакомые с вопросом.

В США заявляют, что снятие ограничений не будет иметь стратегического значения, поскольку Россия отодвинула свои самые важные цели, включая самолеты, от границы и они вне досягаемости. Однако Киев определил несколько важных целей, которые он мог бы поразить американскими ракетами. В Украине надеются, что цели, которые содержатся в списке, убедят Байдена изменить свое мнение.

Как сообщал "Телеграф", главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель после масштабного российского удара по Украине 26 августа призвал Запад отменить все ограничения на применение своего вооружения для ударов по объектам в российском тылу. Он подчеркнул, что это укрепит самооборону Украины, сохранит жизни и сократит разрушения.