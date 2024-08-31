Она вызвала у украинцев отвращение

Российская певица Юлия Чичерина, которая активно поддерживает российских оккупантов и часто приезжает на оккупированный Донбасс, похвасталась необычным подарком. Ей подарили "трофейную" сумку бренда Chanel, которую российские военные украли на захваченной территории Украины.

Чичерина была в таком восторге, что опубликовала видео с сумкой на своем Telegram-канале. Она назвала подарок "самым оригинальным" и пошутила, что на фронте якобы "поймали французов" и "это у них патронташи такие".

Украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий прокомментировал это, написав, что "Чичерина безумно счастлива подаренной мародеркой", простенькой косметичкой от Chanel. В Украине такие продаются по цене около 500 гривен.

"Мол, "это французы здесь воевали — такой у них патронташ был". Какие же они нищие… И дикие", — написал он.

Украинцы в комментариях отмечают, что россияне радуются украденному в Украине, это — их сущность. Отмечают также неприятный вид Чичериной.

"Внутреннее уродство вылезло наружу… и там миллионы таких", "Украли и радуются. Такие ценности", "Зло должно быть наказано, рано или поздно", "Это и есть их сущность", "Фу, какое же оно… И это певица!", "Какая гадкая нация", "**сня всегда любила юродивых, как Чичерина", — пишут в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", в октябре прошлого года СБУ заочно сообщила Чичериной о подозрении по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины, незаконном пересечении границы, пропаганде войны, и оправдании агрессии РФ. Если правоохранителям удастся ее задержать, то пропагандистке грозит пожизненное лишение свободы.