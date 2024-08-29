В России продолжается "генералопад": задержали очередного экс-заместителя Шойгу, в чем его обвиняют

Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет

В Минобороны РФ продолжаются так называемые "чистки". В четверг, 29 августа, был задержан экс-заместитель министра обороны России Павел Попов, занимавший должность 11 лет. Он стал восьмым задержанным генералом в России.

Об этом сообщает ряд российских СМИ. Попов курировал систему Центров управления обороны России. Генерал обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах.

"По данным следствия, Попов в течение трех лет отвечал за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот" и вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым тянул оттуда деньги", — пишет "112".

Как утверждает российский паблик в Telegram, за годы курирования парком генерал отгрохал особняк в Красногорском районе, а затем заставлял подрядчиков строить, упорядочивать и обслуживать свою фазенду в три гектара. Общая стоимость генеральской дачи оценивается в пол миллиарда рублей.

Другой российский паблик сообщает, что в собственности Попова и членов его семьи находятся объекты недвижимости в престижных районах Москвы, Московской области и Краснодарского края. Общая стоимость – более 500 млн рублей. Законность их приобретения в настоящее время проверяется следственными органами.

Если Попов будет признан виновным, ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Павел Попов — что о нем известно

Попов занимал должность замминистра обороны РФ с 7 ноября 2013 года. Генерал армии с декабря 2015 года.

В ведении Попова были: Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России, Главное управление развития информационных и телекоммуникационных технологий Минобороны России и Главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники Минобороны России.

Попов — один из разработчиков Концепции многоуровневой системы постоянных Центров управления обороной России.

Павел Попов

15 октября 2020 года против Попова были введены санкции Европейского союза в связи с отравлением Алексея Навального. Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и финансовые операции, а также замораживание активов.

С 15 марта 2022 года находится под санкциями Великобритании. Со 2 марта 2021 года находится под санкциями Соединенных Штатов Америки. С 21 марта 2021 находится под санкциями Канады. С 25 февраля 2022 находится под санкциями Австралии. Указом президента Украины Владимира Зеленского от 19 октября 2022 находится под санкциями Украины. С 3 мая 2022 года находится под санкциями Новой Зеландии.

Как отмечалось ранее, Попов стал восьмым генералом, арестованным в России после снятия с должности министра обороны РФ Сергея Шойгу 12 мая 2024 года. Таким образом, российский диктатор Владимир Путин устраняет нелояльных к своему режиму генералов.

Первым задержанным чиновником Минобороны РФ, еще до снятия Шойгу с должности, стал приближенный к нему Тимур Иванов, занимавший должность заместителя. Через несколько недель был устранен Шойгу и после этого в России начался сплошной генералопад и ряд громких увольнений среди руководства и должностных лиц Министерства обороны Российской Федерации. В целом, с 12 мая 2024 года, кроме самого Сергея Шойгу, из его окружения были устранены или арестованы 17 чиновников Минобороны, Попов стал 18-м.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в РФ арестовали генерала, командовавшего целой армией. В наручники заковали бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова.