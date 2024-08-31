Вона викликала в українців огиду

Російська співачка Юлія Чичеріна, яка активно підтримує російських окупантів та часто приїжджає на окупований Донбас, похвалилася незвичайним подарунком. Їй подарували "трофейну" сумку бренду Chanel, яку російські військові вкрали на захопленій території України.

Чичеріна була в такому захваті, що опублікувала відео із косметичкою на своєму Telegram-каналі. Вона назвала подарунок "найоригінальнішим" і пожартувала, що на фронті нібито "впіймали французів" і "це у них патронташі такі".

Український політтехнолог Олексій Голобуцький прокоментував це, написавши, що "Чичеріна шалено щаслива подарованою "мародеркою", простенькою косметичкою від Chanel. В Україні такі продаються за ціною близько 500 гривень.

"Мовляв, "це французи тут воювали — такий у них патронташ був". Які ж вони вбогі... І дикі", — написав він.

Українці в коментарях зазначають, що росіяни радіють вкраденому в Україні, це їхня сутність. Наголошують також на неприємному вигляді Чичеріної.

"Внутрішня потворність вилізла назовні... і там мільйони таких", "Вкрали і радіють. Такі цінності", "Зло має бути покаране, рано чи пізно", "Це і є їхня сутність", "Фу, яке ж воно... І це співачка !", "Яка гидка нація", "**сня завжди любила юродивих, як Чичеріна", — пишуть у коментарях.

Як повідомляв "Телеграф", у жовтні минулого року СБУ заочно повідомила Чичеріній про підозру за статтями про посягання на територіальну цілісність України, незаконне перетинання кордону, пропаганду війни та виправдання агресії РФ. Якщо правоохоронцям вдасться затримати її, то пропагандистці загрожує довічне позбавлення волі.