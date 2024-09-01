Все-таки умер? Когда последний раз видели Лаврова на публике, как он выглядел (видео)

Слухи о смерти официально еще не комментировали

Через два дня после появления министра иностранных дел РФ (МИД) Сергея Лаврова на публике в сети появились слухи о его вероятной смерти. Приспешник Путина 29 августа принимал участие в совместной пресс-конференции в Москве с министерством иностранных дел Сенегала Ясин Фалл.

Как видно на видеозаписи события, Лавров выглядит старым и уставшим, но вполне здоровым. Добавим, что официально в России не опровергли и не подтвердили слух о его смерти.

В ходе вышеуказанной конференции Лавров обсуждал вопросы дружеских отношений Москвы и Сенегала. В своей вступительной речи он упомянул некоторые государства, не уточняющие названия, пытающиеся изолировать Россию и ограничить ее. А это, по мнению Кремля, не допустимо.

То есть в последний раз Лавров официально появлялся на публике 29 августа, а слухи о его смерти появились 31 августа. В субботу, 31 августа, пропагандистские СМИ РФ также распространили его недавнее интервью, однако оно было взято за несколько дней до слухов.

Напомним, что в июне текущего года российский диктатор Владимир Путин назвал свои условия переговоров России с Украиной. При этом он выдвинул абсурдные требования, противоречащие международному праву. Тогда этот нарратив активно транслировал Лавров.

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