Умер выдающийся украинский физик Николай Ткач

Мужчине было 79 лет

В Черновицкой области умер украинский физик, бывший ректор Черновицкого университета Николай Ткач. Он также был главой областной администрации в 2005-2006 годах.

Информацию об этом обнародовал глава областной военной администрации Руслан Запарнюк в своем telegram-канале. Причину смерти он не сообщил.

"Николай Васильевич – навсегда в памяти буковинцев. Искренне сочувствую семье, вечная память нашему земляку", — сообщил Запарнюк.

Ткач родился 5 января 1945 года в Черновцах и посвятил свою жизнь развитию отечественной науки. Является автором более 250 научных работ и учебного пособия "Квазичастицы в наногетеросистемах", который был рекомендован Минобразования.

С 2001 по 2005 год был ректором Черновицкого национального университета, затем чуть больше года занимал должность главы Черновицкой ОГА, после чего вернулся в ЧНУ, где стал заведующим кафедрой теоретической физики.

В 2000 году ему присвоено звание Заслуженного деятеля науки и техники Украины. Член Президиума Академии наук высшей школы Украины (2004-2007).

Как сообщалось ранее, недавно умер выдающийся журналист, писатель и популяризатор полярных исследований Владимир Бочкарев.