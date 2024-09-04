Был легендой сцены: умер руководитель Днепровского театра оперы и балета Константин Пинчук

Ему было 56 лет

В среду, 3 сентября, ушел из жизни директор, художественный руководитель Днепровского академического театра оперы и балета Константин Пинчук. Ему было 56 лет.

Об этом сообщили в театре. Информация появилась на официальной странице в Facebook.

Пинчук возглавлял театр с декабря 2018 года. Коллеги отметили, что при его руководстве о театре услышал весь мир.

"Во время страшной войны флаг нашей страны поднимался на театральных сценах стран Балтии, Великобритании, Италии, Германии, Соединенных Штатов Америки. Постановки, декорации, костюмы — в каждой детали еще много лет будет жить талант и любовь Константина Михайловича", — добавили в театре.

Как режиссер и художник-постановщик, Пинчук создал многие знаковые представления, получившие высокие оценки критиков и любовь зрителей. Среди его самых известных работ – постановки "Ромео и Джульетта", "Щелкунчик", "Лебединое озеро" и "Моя Кармен". Творческие тандемы с известными режиссерами, такими как Юрий Чайка, Владимир Трощенко и Андрей Литвинов, Константин Пинчук оставил после себя богатое творческое наследие.

Константин Пинчук поднимал престиж украинской культуры и искусства на международной арене, организуя гастроли артистов за границей (США, Мексика, Испания, Италия, Швеция, Германия, Голландия, Бельгия, Франция, Китай).

Как режиссер создал эксклюзивную гала – программу концертов "Звезды мирового балета" с участием всемирно известных танцоров – Илзе Лиепа, Елена Фелипьева, Наталья Мацак, Фетон Миоци, Оксана Бондарева, Ивате Марихиро, Джессика Мазей и многие другие.

В театре сообщили, что прощание с Пинчуком состоится 5 сентября с 11.00 до 12.30 в помещении театра.

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