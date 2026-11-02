Мост в Затоке не дает покоя россиянам: чем он важен и почему его хотят разрушить

Переправа находится под вражескими ударами с начала войны

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В понедельник, 2 ноября, за полчаса россияне сбросили 18 ракет и авиабомб на мост, соединяющий Каролино-Бугаз и Затоку в Одесской области. РФ атакует его с весны 2022 года.

"Телеграф" рассказывает, что это за мост, и почему Россия поставила себе цель его уничтожить. Три года удары наносились раз в год, а в 2026-м враг снова принялся за эту переправу.

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Он не дает покоя россиянам: что за мост объединяет два курортных городка

Речь идет о железнодорожно-автомобильном мосте в Затоке, который пересекает Днестровско-Цареградское устье — пролив между Днестровским лиманом и Черным морем. Он обеспечивает короткое сообщение Одессы с Белгородом-Днестровским и юго-западной частью области. Через него проходят автомобильная дорога Н-33 и железнодорожная линия Одесса – Белгород-Днестровский.

Мост построили в 1955 году. Особенность постройки – подъемный пролет: его конструкция позволяет пропускать суда между морем и лиманом.

Мост в Затоке. Фото: Википедия

Почему Россия пытается уничтожить переправу

Мост в Затоке — одно из ключевых транспортных звеньев между украинской Бессарабией и остальной Одесской областью. Его повреждение затрудняет перевозку людей и грузов и увеличивает нагрузку на другие пути. Значение имеет и расположение региона: на юге области работают дунайские порты, а через пограничные переходы происходит сообщение с Молдовой и Румынией.

Эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк в материале для LB.ua объясняет, что удары по мостам в Затоке и Маяках являются частью российской кампании по изоляции юга Одесчины. По его оценке, враг стремится нарушить транспортные связи с остальной Украиной и соседними странами, усложнить поставки и нанести удар по украинскому экспорту.

В то же время разрушение моста в Затоке само по себе не означает полного прекращения сообщения с Бессарабией. Другое основное автомобильное направление проходит через Маяки и район Паланки. Именно поэтому атаки на оба перехода создают особую угрозу транспортной связи региона.

Мост в Затоке и карта

Мост атакуют с 2022 года: все случаи

Российские войска систематически пытаются уничтожить переправу с апреля 2022 года. Именно в первый год войны весной и летом отмечено больше всего ударов по мосту – по меньшей мере восемь.

В последующие годы в открытых источниках зафиксированы следующие атаки:

10 февраля 2023 года – атака надводным беспилотным аппаратом. Сначала Одесская ОВА не подтверждала достоверность распространенного видео, однако впоследствии этот эпизод упомянули в военно-исторической хронике за февраль 2023 года, обнародованной на сайте Центра исследований военной истории ВСУ.

– атака надводным беспилотным аппаратом. Сначала Одесская ОВА не подтверждала достоверность распространенного видео, однако впоследствии этот эпизод упомянули в военно-исторической хронике за февраль 2023 года, обнародованной на сайте Центра исследований военной истории ВСУ. 30 октября 2024 года — массированная атака десятью ракетами: двумя баллистическими "Искандер-М"/KN-23 и восемью управляемыми авиационными Х-59/69. Две авиаракеты сбили ПВО. Об ударе сообщили Воздушные силы.

— массированная атака десятью ракетами: двумя баллистическими "Искандер-М"/KN-23 и восемью управляемыми авиационными Х-59/69. Две авиаракеты сбили ПВО. Об ударе сообщили Воздушные силы. 14 декабря 2025 года — массированная атака ударными дронами. По словам Сергея Бескрестнова, россияне направили на мост почти 40 "шахедов", около двух десятков из которых попали в цель. Об этом он сообщил 18 декабря.

— массированная атака ударными дронами. По словам Сергея Бескрестнова, россияне направили на мост почти 40 "шахедов", около двух десятков из которых попали в цель. Об этом он сообщил 18 декабря. В ночь на 9 июня 2026 года — комбинированный российский удар, после которого были сорваны восстановительные работы на мосту. Об этом эпизоде рассказал телеканал "Дом" в материале о состоянии Затоки.

— комбинированный российский удар, после которого были сорваны восстановительные работы на мосту. Об этом эпизоде рассказал телеканал "Дом" в материале о состоянии Затоки. В начале августа 2026 года — сообщение об ударе баллистическими ракетами и десятками дронов. Об атаке именно на мост писал мониторинговый канал "Николаевский Ванек".

— сообщение об ударе баллистическими ракетами и десятками дронов. Об атаке именно на мост писал мониторинговый канал "Николаевский Ванек". 12 сентября 2026 года об очередной атаке на мост сообщил тот же паблик.

Напомним, в ночь на 21 августа КПП "Табаки" на украинско-молдовской границе в Одесской области поврежден в результате вражеской атаки, он приостановил работу. Россия атаковала "шахедами" Болградский и Измаильский районы.