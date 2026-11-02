Нарушили режим тишины? Почему во время эвакуации под Олешками фиксировали российскую технику

Условия прекращения огня тщательно мониторились обеими сторонами

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Военная техника россиян, замеченная во время эвакуации людей возле Олешек на Херсонщине, не была нарушением условий перемирия. Ее задействовали для разминирования, а все передвижения контролировала украинская сторона.

Об этом на пресс-конференции 2 ноября заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает корреспондент "Телеграфа". По его словам, обе стороны придерживались договоренностей.

Омбудсмен объяснил, что в документе о прекращении огня был прописан запрет на перемещение военной техники. Контролировать это были назначены люди с российской и украинской стороны.

"Когда я увидел эту информацию о вероятном нарушении условий режима тишины, я срочно связался с нашим ответственным лицом. Я лично посмотрел это видео, мы даже провели небольшое совещание. На видео четко видна российская военная техника, маркированная красными крестами. Эта военная техника использовалась для разминирования под четким контролем украинской стороны. После разминирования эта военная техника вернулась туда, где она находилась раньше", — сказал Лубинец.

Российская военная техника была маркирована красными крестами

Он добавил, что режим тишины верифицировали каждые 2 часа. Стороны, по его словам, придерживались всех договоренностей.

"Никаких нарушений не было с обеих сторон", — подчеркнул Лубинец.

Дмитрий Лубинец

Напомним, британский телеканал Sky News сообщал, что российские военные использовали прекращение огня в Олешках для обеспечения своих войск, обустройства новых позиций и подвоза боеприпасов на огневые позиции вокруг города. Действия оккупантов были зафиксированы разведывательными беспилотниками ВСУ.

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