От девальвации валюты в Таиланде до распродажи акций производителей чипов

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Grand Theft Auto VI вышла 19 ноября 2026 года, когда мировые рынки шли вниз. На фоне распродажи технологических акций в сети вспомнили "проклятие GTA": годы выхода предыдущих игр серии совпадали с финансовыми кризисами или их последствиями.

Когда эти кризисы начались и закончились, рассказывает "Телеграф". Первые две игры в подборке связаны с одним кризисом: GTA вышла во время обвала в Азии, а GTA 2 – уже после его острой фазы.

GTA и GTA 2 связали с разными этапами одного азиатского кризиса

GTA и GTA 2: азиатский кризис 1997–1998 годов

Кризис начался 2 июля 1997 года: Таиланд девальвировал свою валюту по отношению к доллару США, пишет Federal Reserve History. Давление распространилось на другие страны Восточной Азии. Инвесторы выводили капитал, банки оказались под давлением, а Южная Корея подошла к грани дефолта.

Острую фазу удалось сдержать в 1998 году. В апреле Южная Корея завершила реструктуризацию краткосрочных кредитов, а Таиланд, Индонезия и Южная Корея получили международную финансовую поддержку. GTA вышла в 1997 году, а GTA 2 – в 1999-м, когда регион восстанавливался после кризиса.

GTA III и GTA IV: крах доткомов и Великая рецессия

GTA III (2001). Пузырь доткомов начал лопаться после того, как Nasdaq достиг пика 10 марта 2000 года. Технологические акции падали до осени 2002 года, пишет Библиотека Конгресса США. Инвесторы перестали финансировать переоценённые интернет-стартапы, и многие из них закрылись уже к концу 2001 года.

GTA IV (2008). Ипотечный кризис в США перерос в мировой финансовый кризис. В США Великая рецессия длилась с декабря 2007-го по июнь 2009 года, пишет Federal Reserve History. С пика осенью 2007 года до минимума в марте 2009-го индекс S&P 500 потерял 57%.

GTA V: долговой кризис в еврозоне

Кризис начался в конце 2009 года, когда Греция раскрыла масштаб дефицита бюджета. Стоимость заимствований выросла, и нескольким странам еврозоны понадобилась внешняя помощь. В 2013 году, когда вышла GTA V, программу финансовой помощи согласовали для Кипра.

Одной из дат окончания кризиса считают август 2018 года: тогда Греция вышла из последней программы финансовой помощи.

GTA VI: распродажа технологических акций в 2026 году

Рынок начал снижаться ещё до выхода игры. Текущая просадка S&P 500 началась 7 октября 2026 года и продолжалась по состоянию на 6 ноября, сообщает State Street Investment Management.

К 6 ноября акции производителей полупроводников по всему миру потеряли около 30% от предыдущего пика. За тот же период S&P 500 просел примерно на 6%: рост в нескольких отраслях смягчил удар по широкому рынку.

С точки зрения экономики и статистики, связь между выходом игр Rockstar Games и биржевыми крахами – классический пример выборочного подбора фактов. "Проклятие GTA" – всего лишь удачная шутка финансовых блогеров, эффектно совпавшая с нестабильностью на фондовом рынке.

Как сообщал "Телеграф", GTA VI собрала мировую аудиторию благодаря свободе действий и 13 годам ожидания. В Украине интерес к игре резко вырос уже на старте предзаказов.