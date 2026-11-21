В Украине предложили расширить инициативу жены главы Белого дома

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В субботу, 21 ноября, жена президента США Мелания Трамп заявила, что представители Штатов, Украины и России обсуждают новое прекращение огня по сценарию Олешек. Политолог Владимир Фесенко считает, что Киеву следует выдвинуть контрпредложение.

Мелания Трамп сделала заявление в эфире Fox News. Фесенко, в свою очередь, рассказал Radio NV, что украинским властям следует масштабировать ее мирную инициативу.

"Мы могли бы добиться этого очень быстро, если бы Украина и Россия захотели. Мы уже ведём переговоры, так что, возможно, ещё одно прекращение огня наступит до Рождества. Я надеюсь на это", – сказала Мелания Трамп.

Добавим, что США и Украина официально отмечают Рождество 25 декабря, в России праздник приходится на 7 января.

Что предлагает Фесенко

Фесенко отметил, что Киеву нельзя отказываться от инициативы Мелании Трамп, однако следует выдвинуть встречные условия вместо того, чтобы ограничивать обсуждение одной Константиновкой. По его мнению, Украине следует самой сформулировать, где и на каких условиях должно действовать перемирие.

"Я считаю, что нужно обязательно настаивать на прекращении огня по всей линии фронта как минимум на Рождество, а желательно и на более долгий срок. Думаю, эту идею нужно обязательно продвигать. Если Мелания Трамп хочет продолжить свои инициативы, нужно расширить их масштаб, чтобы это не осталось лишь локальным эпизодом", – сказал Фесенко.

Владимир Фесенко

Почему заговорили о Константиновке

Переговоры могут касаться Константиновки Донецкой области. Президент России Владимир Путин ранее предложил представителям США организовать там гуманитарную операцию для эвакуации мирных жителей по примеру Олешек (Херсонская область). По данным Донецкой областной администрации, на 11 ноября в Константиновской общине оставались 340 гражданских.

Константиновка находится у линии боевых действий, где обсуждают возможное перемирие Источник: deepstatemap

Военный обозреватель Денис Попович отмечал, что прекращение огня облегчило бы эвакуацию из города, где идут бои. Вместе с тем, по его оценке, российские войска могут использовать паузу для перегруппировки, как это было сделано в Олешках.

Как действовало перемирие в Олешках

Украина и Россия подписали соглашения о прекращении огня в районе Олешек Херсонской области 23 октября 2026 года. Как сообщил Белый дом, Мелания Трамп выступила посредником, а целью договорённостей были доставка гуманитарной помощи и безопасная эвакуация мирных жителей.

Режим тишины начался 27 октября. За время операции в район доставили продукты, питьевую воду и лекарства, а из Олешек эвакуировали около 800 человек.