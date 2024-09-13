Писала хвалебные оды Януковичу и сопровождала в поездках: где сейчас "любовница" экс-президента Алена Березовская и что о ней известно (фото)

Девушка называла Януковича "очень хорошим и отзывчивым"

Бывший президент Украины Виктор Янукович бежал из нашей страны в 2014 году на вертолете, но не один, а в компании своей любовницы. Изначально предполагалось, что этой девушкой была украинская журналистка Алена Березовская, но позже выяснилось, что компанию экс-президенту составила Любовь Полежай.

"Телеграф" решил выяснить, где же сейчас находится журналистка Алена Березовская, которая загадочным образом попала в президентский пул и восхваляла политику Януковича. Этой девушке неоднократно приписывали с бывшим главой государства романтические отношения.

Как выглядит "любовница" Януковича Алена Березовская и где она сейчас

Гламурная блондинка Алена Березовская в свои 22 года достигла значимого успеха в журналистской деятельности. Она работала в издании "Обозреватель", а потом попала в президентский пул и стала сопровождать Виктора Януковича в заграничных поездках. Девушка писала хвалебные оды беглому президенту, отмечая, какую правильную он ведет политику и что все должны прислушиваться к его словам.

Алена Березовская и Виктор Янукович

Впервые об их романе написало польское издание Rzeczpospolita, отметив, что в составе украинской делегации вместе с президентом Украины Виктором Януковичем не было жены, тогда именно Березовскую назвали "первой дамой". Плюс ко всему, у журналистов начали появляться вопросы, откуда у 22-летней девушки деньги на дорогие автомобили (она приобрела себе Мерседес) и поездки за рубеж.

Журналистка Януковича Алена Березовская

Украинская журналистка всячески отрицала свою близость с Януковичем, она называла его "другом", а также отмечала, что он является очень хорошим и отзывчивым человеком, а слухи об их романе распускают в БЮТ (Блок Юлии Тимошенко). А по поводу своих денег и отдыха, Алена отвечала, что никому этим не обязана и это ее личное дело.

Алена Березовская

Считалось, что Виктор Янукович бежал в РФ вместе с Березовской, но когда стало известно о том, что с ним рядом была Любовь Полежай, Алена написала публикацию, заявив, что наконец-то смогла "доказать", что не является любовницей экс-президента.

Однако в ходе Евромайдана девушка также сбежала в Россию и начала там строить карьеру. В 2014-2015 годах Березовская сняла фейковые фильмы о российско-украинской войне на Донбассе, добавив кадры не имеющие к АТО никакого отношения. В 2016 году она попала под санкции СНБО и ее внесли в базу "Миротворца".

Алена Березовская уехала в Россию

Девушка написала множество статей на российском сайте "РИА-Новости", а также была экспертом в программе "Реплика" на телеканале "Россия-24". Березовская также "засветилась" в проекте Кремля "Внуки", который был создан незадолго до начала полномасштабного вторжения. По состоянию на апрель 2023 года была журналисткой на выше указанном телеканале.

Алена Березовская работает журналисткой в РФ

"Телеграф" писал ранее, как выглядел и где похоронен сын Януковича, погибший на Байкале. Его жизнь сопровождалась многочисленными скандалами и расследованиями.