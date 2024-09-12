"Сатана к себе вызвал": скорую к патриарху Кириллу не пропустили военные, в сети уже смеются (видео)

Ему стало плохо якобы из-за жары

В России военный оркестр не пропустил скорую помощь, приехавшую к патриарху русской православной церкви (РПЦ) Кириллу Гундяеву. Ему стало плохо во время выступления на площади Александра Невского в Санкт-Петербурге.

Соответствующие видео публикуют в сети. На кадрах видно, как машина скорой дает задний ход и уезжает, когда начинают маршировать военные.

Накануне Гундяев жаловался на плохое самочувствие одному из подчиненных. После этого охрана начала суетиться, что видно на кадрах.

"Реанимационному автомобилю пришлось отъехать из-за марширующих военных. ФСБшника в рясе вывели за сцену, и мероприятие продолжилось, как ни в чем не бывало", — пишут в сети.

РосСМИ утверждали, что патриарху стало плохо из-за жары. Однако после полученной помощи Гундяев уехал на своей машине.

В сети пользователи с юмором отреагировали на данную новость. Некоторые предположили, что патриарху не стало плохо, а просто срочно нужно было в туалет. Были люди, которые писали, что "деду уже пора на встречу с сатаной".

Напомним, что Кирилл Гундяев известен поклонник Кремля и российского лидера Путина. На своих проповедях патриарх неоднократно призывал к убийству украинцев и называл войну РФ против Украины священной для россиян.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что патриарх Кирилл пожелал Путину править до конца жизни. Также он сказал, что Путин должен принимать "судьбоносные и грозные решения" и привел ему в пример Александра Невского.