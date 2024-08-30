Зеленский предложил провести Саммит мира в стране-партнере России: СМИ раскрыли детали

Официально об этом не сообщалось

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести саммит, направленный на прекращение войны с Россией, в Индии. Это произошло во время визита премьер-министра Нарендры Моди в Киев на прошлой неделе.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обменом информацией. Отмечается, что Зеленский планирует провести вторую встречу лидеров стран перед президентскими выборами в США в ноябре как продолжение состоявшегося в Швейцарии в июне саммита.

В то же время, по данным издания, Индия настороженно восприняла украинскую инициативу. Это связано с тем, что на запланированном саммите пока не предполагается участие России.

По словам людей, говоривших с изданием на условиях анонимности, Моди пока не согласился провести саммит. Высокопоставленные индийские чиновники, знакомые с дипломатическими обменами, говорившие на условиях анонимности, подчеркнули, что правительство Моди четко дало понять, что решение можно найти только путем диалога между двумя сторонами.

В свою очередь спикер Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина рассматривает возможность проведения следующего саммита в стране Глобального Юга, в частности в Индии. В то же время других подробностей он не сообщил.

Стоит отметить, что Индия является самым большим покупателем российской нефти, которая продается со скидкой. Покупая дешевую российскую нефть, индийские компании стали одними из ключевых поставщиков нефтепродуктов на европейский рынок.

Напомним, Украина планирует созвать второй Глобальный саммит мира до того, как в США пройдут президентские выборы. При этом второй саммит планируется проводить с участием представителей России. Однако позже стало известно, что в Кремле отказались от участия в глобальной конференции. Там заявили, что в слухах о приглашении представителя России увидели якобы ультиматум.

Ранее "Телеграф" писал, что с 15 по 16 июня Украине удалось собрать на первом Саммите мира в Швейцарии около 100 делегаций из разных частей света. Итоговое коммюнике с призывом к ядерной и продовольственной безопасности, а также возвращении всех похищенных детей и военнопленных подписали 78 присутствующих государств, что швейцарская сторона назвала "хорошим результатом".

Индия была среди стран, которые не подписали итоговую декларацию Глобального саммита мира. Также не подписали коммюнике – Саудовская Аравия, Таиланд, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты.