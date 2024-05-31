Что известно о баллистической ракете "Искандер", которой Россия ударила по Киеву

Развивает скорость до 7,5 тысяч км/ч

В пятницу, 31 мая, российские оккупанты выпустили ракету "Искандер" по Киеву. Силами украинской противовоздушной обороны цель была успешно сбита.

"Телеграф" рассказывает, что известно об этом оружии. Сбивать их довольно тяжело, ПВО имеет считанные минуты, чтобы отреагировать и отбить атаку.

"Искандер" – это вид баллистической ракеты малой дальности, разработанной в России. Их основное предназначение – уничтожение наземных целей, таких как командные пункты, пусковые установки ракет, аэродромы, склады боеприпасов и другие важные объекты.

Существует два основных типа ракет "Искандер-М" (баллистическая) и "Искандер-К" (крылатая ракета).

Характеристики ракеты "Искандер-К"

Дальность действия:

500 км (9М728)

1500 км (9М729 — экспортная версия)

Боевая часть: 480 кг, обычная или ядерная

Скорость полета: до 900 км/ч

Высота полета: до 7 км.

Система наведения: инерционная с корректировкой с помощью ГЛОНАСС/GPS

Особенности:

Может запускаться с мобильных пусковых установок, а также с кораблей и подлодок.

Более сложная и дорогая, имеет меньшую дальность действия, чем "Искандер-М".

Ракета "Искандер-М"

Дальность действия:

500 км (объявлено)

700 км (по экспертным оценкам)

Боевая часть: 480 кг, обычная или ядерная

Скорость полета: до 7 500 км/ч

Высота полета: до 60 км.

Система наведения: инерционная с корректировкой с помощью ГЛОНАСС

Особенности:

Может запускаться только с мобильных пусковых установок.

Обладает большей дальностью действия, чем "Искандер-К".

Характеристики "Искандер" по сравнению с американской ракетой "ATACMS"

Приблизительная стоимость ракеты "Искандер" — 3 миллиона долларов.

Ранее "Телеграф" писал о последствиях утренней атаки на Киев. В результате падения обломков ракеты в Голосеевском районе начался масштабный пожар.