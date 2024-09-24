Наводил ракеты РФ на собственную бригаду: в Харькове задержали бойца-предателя (фото)

Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества

Служба безопасности Украины задержала еще одного агента РФ в Харькове. Им оказался недавно мобилизованный 45-летний житель города.

Об этом говорится на сайте ведомства. В СБУ показали и кадры, подтверждающие противоправные действия предателя.

Выяснилось, что в августе этого года его дистанционно завербовала военная разведка РФ. По указанию оккупантов военный должен был скорректировать воздушный удар по одному из подразделений своей бригады ВСУ.

В обмен на это предателю обещали "эвакуацию" в страну-агрессор. Там агент планировал вступить во вражеское войско и воевать против Украины.

Для наведения огня фигурант обозначил "нужные" локации на гугл-карте и отправил соответствующий скриншот своему русскому куратору.

Кроме того, агент провел доразведку вблизи боевых позиций украинской ПВО, которую россияне надеялись "обойти" во время ракетной атаки.

Перед вражеским обстрелом предатель должен был прибыть в определенное место на передовой, где ему обещали создать "коридор" для перехода линии фронта.

Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение. Задокументировав преступные действия агента, силовики задержали его на этапе подготовки к "эвакуации" в РФ.

В ходе обыска у задержанного изъяты мобильные телефоны, которые он использовал для связи с российской спецслужбой.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в Харькове задержан банкир, принимавший участие в подготовке ракетных ударов по областному центру. Мужчина работал на гражданина РФ.