Цифри вражають. Путін підписав указ про призов, скільки заберуть людей

Близько третини чоловіків потраплять до навчальних з'єднань і військових частин

У понеділок, 30 вересня, стало відомо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ про осінній призов до армії. Він стартує з 1 жовтня та триватиме до кінця року.

Про це повідомили російські ЗМІ та оприлюднили указ Путіна. У документі сказано, що в Росії планується призвати 133 тисячі осіб.

У Генштабі ЗС РФ додали, що повістки будуть розсилатися в паперовому вигляді. Відправляти строковиків з пунктів збору до місць проходження служби планують вже з 15 жовтня.

Посадовець Міноборони переконує, що нібито призовників не залучатимуть до так званої "СВО в нових регіонах", а сам призов відбуватиметься з 1 жовтня до 31 грудня, крім районів Крайньої Півночі, там заходи триватимуть з 1 листопада до 31 грудня;

Крім того, близько третини призовників потраплять до навчальних з'єднань і військових частин, де отримають військово-облікову спеціальність.

Нагадаємо, у середині вересня Путін своїм указом збільшив штатну чисельність Збройних сил росії ще на 180 тисяч осіб (до 2 389 130 осіб, у тому числі 1 500 000 військовослужбовців).

Раніше "Телеграф" писав, що керівництво Міністерства оборони Росії тисне на президента РФ Володимира Путіна у питанні оголошення нової хвилі мобілізації. На їхню думку, це дозволить компенсувати втрати російської армії в Україні та наростити кількість військ.