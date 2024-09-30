Рус

Цифри вражають. Путін підписав указ про призов, скільки заберуть людей

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
548
Володимир Путін, армія РФ Новина оновлена 30 вересня 2024, 13:41
Володимир Путін, армія РФ. Фото Колаж "Телеграф"

Близько третини чоловіків потраплять до навчальних з'єднань і військових частин

У понеділок, 30 вересня, стало відомо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ про осінній призов до армії. Він стартує з 1 жовтня та триватиме до кінця року.

Про це повідомили російські ЗМІ та оприлюднили указ Путіна. У документі сказано, що в Росії планується призвати 133 тисячі осіб.

У Генштабі ЗС РФ додали, що повістки будуть розсилатися в паперовому вигляді. Відправляти строковиків з пунктів збору до місць проходження служби планують вже з 15 жовтня.

Посадовець Міноборони переконує, що нібито призовників не залучатимуть до так званої "СВО в нових регіонах", а сам призов відбуватиметься з 1 жовтня до 31 грудня, крім районів Крайньої Півночі, там заходи триватимуть з 1 листопада до 31 грудня;

Крім того, близько третини призовників потраплять до навчальних з'єднань і військових частин, де отримають військово-облікову спеціальність.

Нагадаємо, у середині вересня Путін своїм указом збільшив штатну чисельність Збройних сил росії ще на 180 тисяч осіб (до 2 389 130 осіб, у тому числі 1 500 000 військовослужбовців).

Раніше "Телеграф" писав, що керівництво Міністерства оборони Росії тисне на президента РФ Володимира Путіна у питанні оголошення нової хвилі мобілізації. На їхню думку, це дозволить компенсувати втрати російської армії в Україні та наростити кількість військ.