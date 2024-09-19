"Проблемы России становятся все острее": Минобороны РФ подталкивает Путина к рискованному шагу – WSJ

В РФ еще не приняли окончательное решение

Руководство Министерства обороны России оказывает давление на президента РФ Владимира Путина в вопросе объявления новой волны мобилизации. По их мнению, это позволит компенсировать потери российской армии в Украине и нарастить количество войск.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Москве. По данным издания, еще в начале 2024 года руководство Минобороны РФ во главе с Сергеем Шойгу предлагало Путину провести мобилизацию перед его инаугурацией.

WSJ отмечает, что тогда Путин отказался от такого шага. Он настоял на использовании только добровольцев, подписывающих контракты. В июле РФ увеличила единовременную выплату для новобранцев до 400 тысяч рублей (примерно 4300 долларов).

Издание со ссылкой на источники утверждает, что Минобороны РФ уже под руководством Андрея Белоусова снова испытывает проблемы с нехваткой живой силы. Из-за чего РФ не может организовать большое контрнаступление в Курской области.

"Слабость российских войск стала болезненно очевидна во время наступления России в начале этого года на Харьков, второй по величине город Украины. Российские войска продвинулись, но наступление, начатое в мае, которое длилось все лето, повлекло большие потери и было остановлено украинцами", — пишет WSJ.

Один из собеседников издания сказал, что "все больше людей говорят, что мобилизация неизбежна". WSJ подчеркивает, что давление в вопросе проведения очередной волны мобилизации усиливается тем, что количество жертв войны в Украине достигло примерно одного миллиона.

"Проблемы России становятся все острее. После того, как московские войска приняли активное участие в захвате восточноукраинского города Покровск, Россия обратилась к молодым и неопытным призывникам и стянула войска с других участков линии фронта в Украине для защиты российской территории", — говорится в материале.

WSJ отмечает, что в Кремле опасаются, что очередная мобилизация может нарушить баланс в восприятии войны российским обществом. А это в свою очередь может создать политические риски для Путина.

Напомним, Путин принял решение увеличить численность армии РФ до 1,5 млн человек. По мнению военно-политического эксперта группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, это говорит о проблемах, которыми располагает Россия. По его мнению, глава Кремля принял решение вести войну долго, но по пути "мясных штурмов", поскольку техники у них не хватает.