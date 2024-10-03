За тысячу километров от Украины: россияне экстренно закрыли аэропорты, что случилось (карта)

Россияне объявляли режим "ковер"

В российском Татарстане, который находиться за сотни километров от Украины, закрыли аэропорты. Там боялись угрозы атаки беспилотников.

Об этом сообщают местные СМИ. По их данным, в аэропорту Казани были задержаны рейсы как на вылет, так и на прилет. Введен режим "ковер".

Для справки: планом "Ковер" называют режим закрытого неба. Это означает требование немедленной посадки либо ухода из зоны действия такого режима всех (за некоторыми исключениями) бортов, находящихся в воздухе.

Казань находится примерно в 1000 километров от Украины.

Также уже известно о введении ограничений и в аэропорту Нижнекамска. Этот город находится еще дальше — примерно в 1100 километрах от Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что ночь на 29 сентября в ряде российских областей прогремели взрывы из-за атаки беспилотников. На местах произошли возгорания.

Также мы сообщали о том, что ночь на 10 сентября Подмосковье атаковали десятки дронов. В частности, вблизи аэропорта Жуковский якобы упали осколки беспилотного летательного аппарата. По этой причине он временно закрыт на прием и вылет самолетов.