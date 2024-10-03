За тисячу кілометрів від України: росіяни екстрено закрили аеропорти, що сталося (карта)

Росіяни оголошували режим "килим"

У російському Татарстані, який знаходиться за сотні кілометрів від України, закрили аеропорти. Там боялися загрози атаки безпілотників.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. За їхніми даними, в аеропорту Казані було затримано рейси як на виліт, так і на приліт. Введено режим "килим".

Довідково: планом "Килим" називають режим закритого неба. Це означає вимогу негайної посадки чи відходу із зони впливу такого режиму всіх (за деякими винятками) бортів, що у повітрі.

Казань знаходиться приблизно за 1000 кілометрів від України.

Також вже відомо про запровадження обмежень і в аеропорту Нижньокамська. Це місто знаходиться ще далі — приблизно за 1100 кілометрів від України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ніч на 29 вересня у низці російських областей прогриміли вибухи через атаку безпілотників. На місцях сталися спалахи.

Також ми повідомляли, що ніч на 10 вересня Підмосков’ї атакували десятки дронів. Зокрема, поблизу аеропорту Жуковський нібито впали уламки безпілотного літального апарату. З цієї причини він тимчасово закритий на прийом та виліт літаків.