В Москве горит важный объект, говорят об атаке БПЛА (видео)
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Изначально местные слышали хлопок и звуки стрельбы
Московском район Кузьминки в России был якобы атакован беспилотными летательными аппаратами. В результате происшествия в Московском высшем общевойсковом командном училище случился пожар.
Об этом 6 октября пишет Telegram-канал SOTA. Там отметили, что рядом с этим местом располагаются стрельбище и автомобильная заправка.
"Как нам сообщили местные жители, был слышен громкий хлопок и звуки, похожие на стрельбу, но непродолжительное время", — говорится в сообщении.
На опубликованном видео видно, что над местом происшествия поднимается густой черный дым.
Отметим, что в настоящее время в России никак не прокомментировали данный инцидент. Нет комментариев и от МЧС.
Справка: Московское высшее военное командное училище (МВВКУ) готовит командный состав Сухопутных войск с высшим военно специальным образованием.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 5 октября Воронежскую область России атаковали дроны. В результате происшествия пострадали несколько предприятий, одно из которых, по предварительным данным, — спиртзавод.