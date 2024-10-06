У Москві горить важливий об’єкт, говорять про атаку БПЛА (відео)

Спочатку місцеві чули бавовну та звуки стрілянини

Московський район Кузьминки в Росії був нібито атакований безпілотними літальними апаратами. Внаслідок пригоди в Московському вищому загальновійськовому командному училищі сталася пожежа.

Про це 6 жовтня пише Telegram-канал SOTA. Там зазначили, що поруч із цим місцем розташовуються стрільбища та автомобільна заправка.

"Як нам повідомили місцеві жителі, було чутно гучну бавовну та звуки, схожі на стрілянину, але нетривалий час", — йдеться у повідомленні.

На опублікованому відео видно, що над місцем пригоди підіймається густий чорний дим.

Зазначимо, що зараз у Росії ніяк не прокоментували цей інцидент. Немає коментарів та від МНС.

Довідка: Московське вище військове командне училище (МВВКУ) готує командний склад Сухопутних військ з вищою військово-спеціальною освітою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 5 жовтня Воронезьку область Росії атакували дрони. Внаслідок цієї події постраждали одразу кілька підприємств у області, одне з яких, за попередніми даними, — спиртзавод.