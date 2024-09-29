Дым виден за километры: крупнейшее предприятие Сибири выгорело в мощном пожаре (фото, видео)
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Информации о пострадавших пока нет
В воскресенье, 29 сентября, в российском Барнауле произошел сильный пожар. Там загорелось шестиэтажное здание "Барнаульского мебельного комбината".
Об этом сообщают местные СМИ и Telegram-каналы. Отмечается, что из горящего здания вывели человека.
По данным МЧС РФ, огонь распространился на площади 1000 квадратных метров. На месте работают 37 специалистов и 10 единиц техники. Привлечен пожарный поезд.
О причинах возгорания пока не сообщается. По предварительным данным, больше людей в здании нет.
Судя по фото и видео сс места происшествия, огонь полностью охватил здание. Столб густого черного дыма виден за не сколь километров.
Стоит отметить, что рядом с местом пожара размещены цистерны. Предположительно, в них находится топливо. Однако огонь пока на них не перекинулся.
Напомним, 25 сентября в Москве вспыхнул крупный пожар. На западе города, на улице Горбунова, загорелся склад с автозапчастями, слышны взрывы, есть угроза перехода огня на АЗС. Пламя полностью охватило ангар площадью около 600 квадратных метров.