Дым виден за километры: крупнейшее предприятие Сибири выгорело в мощном пожаре (фото, видео)

Информации о пострадавших пока нет

В воскресенье, 29 сентября, в российском Барнауле произошел сильный пожар. Там загорелось шестиэтажное здание "Барнаульского мебельного комбината".

Об этом сообщают местные СМИ и Telegram-каналы. Отмечается, что из горящего здания вывели человека.

По данным МЧС РФ, огонь распространился на площади 1000 квадратных метров. На месте работают 37 специалистов и 10 единиц техники. Привлечен пожарный поезд.

О причинах возгорания пока не сообщается. По предварительным данным, больше людей в здании нет.

Судя по фото и видео сс места происшествия, огонь полностью охватил здание. Столб густого черного дыма виден за не сколь километров.

Стоит отметить, что рядом с местом пожара размещены цистерны. Предположительно, в них находится топливо. Однако огонь пока на них не перекинулся.

Барнаул на карте

Напомним, 25 сентября в Москве вспыхнул крупный пожар. На западе города, на улице Горбунова, загорелся склад с автозапчастями, слышны взрывы, есть угроза перехода огня на АЗС. Пламя полностью охватило ангар площадью около 600 квадратных метров.