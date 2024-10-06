В России умер "депутат Наливкин". Кто это и чем он известен

У родни нет денег на его похороны

В России умер актер Андрей Неретин, игравший депутата Виталия Наливкина. Ему было 48 лет.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Отмечается, что он умер в больнице в ночь на воскресенье, 6 октября. Предварительная причина смерти — оторвавшийся тромб.

Также сообщается, что в июле он перенес операцию на тазобедренном суставе. Она прошла успешно, но 48-летний Неретин ходил сначала на костылях, потом с тростью. В последнее время он якобы шел на поправку и на здоровье не жаловался.

Два дня назад Неретину резко стало плохо дома, после этого его экстренно госпитализировали. Однако врачи не смогли его спасти.

Отмечается, что в последнее время он не снимался, из-за чего сильно переживал. Кроме того, актёр сидел без денег — друзья сняли ему квартиру и возили в Петербург на операцию. Оставшись без работы, Неретин устроился сторожем на продуктовую базу, но вскоре пришлось уволиться из-за плохого самочувствия.

По словам близких, год назад актер бросил пить, но на днях сорвался из-за нового обвинения в отношении членов его команды. Сообщается, что перед смертью Неретин пил несколько дней подряд.

Ранее российский депутат Вячеслав Гнездилов рассказал в своих соцсетях, что Неретин захворал и нуждается в помощи. По его словам, после завершения съёмок знаменитой серии скетчей Неретин остался без денег и жил в бараке на окраине Уссурийска. Работать сам он уже не мог и был практически прикован к кровати из-за некроза тазобедренного сустава.

Также сообщается, что у близких Неретина нет денег на похороны. Вероятно, родные и друзья будут собирать средства на погребение с поклонников.

Как Неретин получил известность

Шоу про депутата Виталия Наливкина появилось в 2019 году на YouTube-канале BARAKuda. В нем Неретин сыграл "председателя исполнительного комитета Уссурийска", пародируя российских чиновников. Некоторые серии набрали по 6 миллионов просмотров.

В одном из эпизодов Наливкин якобы стрелял из гранатомета в плакат путинской партии "Единая Россия". После выпуска на авторов возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" и съёмки прекратились. Кроме хулиганства им также вменяют изготовление взрывчатых веществ. Создателям скетчей грозит до 15 лет колонии.

Наливкин не появлялся на YouTube почти восемь месяцев, но 5 апреля вышел новый ролик с депутатом. В этом видео не осталось ничего ни от привычной сатиры на российских чиновников, ни от пародий на региональные новостные сюжеты.

Наливкин фактически поддержал войну России против Украины. Вымышленный депутат обратился к зрителям и объявил, что владельцы канала запустили в Уссурийске производство защитной экипировки для российских военных. Наливкин напрямую не упоминает войну против Украины, однако на экипировке видна буква V — один из символов российского вторжения.

Напомним, российский пропагандист, военнослужащий ВС РФ Егор Гузенко, более известный как "Тринадцатый", был задержан полицией в Ставропольском крае России. Сам он утверждает, что при задержании его били.