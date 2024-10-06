Футболист мобилизировался в российскую армию из монастыря

Вооруженные силы Украины ликвидировали очередного футболиста-оккупанта. Это не первый профессиональный спортсмен-захватчик, который нашел смерть в Украине.

Бывший игрок юношеских сборных РФ 24-летний Тимур Осмоловский был ликвидирован еще 25 сентября, но об этом стало известно лишь в начале октября. Об этом сообщает Валаамская ферма. По информации источника, Тимура настигли украинские дроны.

Осмоловский начинал свою карьеру футболиста в "Дружбе" (Майкоп). Центральный форвард успел поиграть за ЦСКА-2, "Спартак-2", "Ахмат-2" и "Строгино". Кроме того, он вызывался в юношеские сборные РФ, в частности сыграл 5 матчей за команду U-20.

В 2021 году Осмоловский завершил карьеру и ушел в монастырь, где был послушником-скотоводом. Позднее Тимур присоединился к оккупационным войскам.

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали на фронте игрока "Рубина" из Брянской области Константина Берлюзу, который попал под частичную мобилизацию на родине. Кроме того, в Украине нашел свою смерть оккупант Руслан Богданов, выступавший за футбольную команду "Нева" Кировского района Ленобласти.