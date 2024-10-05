В России продолжается дамбосмыв: очередную плотину прорвало в Алтайском крае (видео)

Дорога, соединяющая обе части села, разрушена

В России продолжается дамбосмыв. В селе Шелаболиха, что в Алтайском крае, огромным количеством воды смыло очередную дамбу.

Об этом сообщают разные российские СМИ. Отмечается, что плотину смыло водой, накопившейся за дождливое лето.

"В населенном пункте разрушена дорога, сообщил глава района Александр Шушунов. Происшествие находится на контроле правительства края", — говорится в сообщении.

"Все, мостика нет… Как на работу ходить?" — жалуются местные жители.

На кадрах видим, как огромная масса воды несет пласт грунта и легко смывает деревянный мостик.

Как сообщает "Катунь 24", ликвидация последствий прорыва плотины в Шелаболихе находится на контроле правительства Алтайского края.

"Дорога, соединяющая обе части села, разрушена. Вода вышла в русло реки, разделяющей Шелаболиху. Транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушено. Трасса и другие дороги не нарушены — угрозы инфраструктуре нет", — отметили в администрации района.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика

Примечательно, что глава Шелаболихинского района Александр Шушунов назвал прорыв плотины "неприятной ситуацией" и подчеркнул, что дамбы прорвало "несмотря на все усилия по их укреплению".

"Во-первых, на месте работают все необходимые службы. Во-вторых, в связи с серьезностью ситуации это чрезвычайное событие на контроле в правительстве Алтайского края. Проводятся все необходимые в таком случае мероприятия, будут оценены убытки и разработаны общие с краевыми". структурами меры по скорейшей ликвидации прорыва дамбы", — заявил местный чиновник.

Последствия прорыва дамбы

Последствия прорыва дамбы

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в российском Орске затопило тысячи домов из-за прорыва дамбы.