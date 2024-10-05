"Переплюнул квадроберов": сын Кадырова установил новый рекорд (видео)

В России вновь наградили сына главы Чечни

Адам Кадыров, 16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова, попал в Книгу рекордов России. Адам стал настоящим мемом из-за изобилия наград и орденов, которые ему стали вручать после того, как он избил в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля.

На этот раз Кадырову-младшему вручили сертификат о том, что он стал самым молодым начальником службы безопасности главы российского региона. Это произошло во время турнира по смешанным единоборствам в Грозном, передает "Телеграф".

"Рекорд, сертификат о котором я держу в руках, установлен не сегодня, но тем не менее мы ждали подходящего момента", — заявил ведущий шоу.

Кадыров-младший установил "рекорд" в возрасте 16 лет и одного дня. В ноябре 2023 года он вступил в должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни. Кроме того, Адам является куратором Российского университета спецназа.

В сети со смехом восприняли новость о "рекорде" сына Кадырова. Пользователи шутят, что Адам переплюнул "квадроберов" в уровне кринжовости.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Адам "победил" бойца UFC. Спортсмена после этого прозвали "игрушкой Кадырова".