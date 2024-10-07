Скромно и без пафоса: как выглядит могила родителей Путина и от чего они умерли (фото)

В сети есть фото с могилы родителей Путина, где им оставили послание

Сегодня, 7 октября, у российского диктатора Владимира Путина день рождения — ему исполнилось 72 года. Известно, что он происходит из семьи крестьян. А его родители, которые умерли в начале политической карьеры сына, похоронены в Санкт-Петербурге.

"Телеграф" покажет, как выглядит могила родителей Путина, и расскажет, что о них известно и от чего они умерли.

Путин. Фото: Getty Images

Родители Путина — что о них известно

Отец Путина — Владимир Спиридонович Путин родился 23 февраля 1911 в деревне Поминово Тверской губернии. В молодости он служил на подводном флоте, а потом был участником Второй мировой войны. Путин-старший служил в 330-го стрелковом полку 86-й дивизии Красной армии. В ноябре 1941 года он получил тяжелое ранение, но выжил. После войны отец Путина работал на Ленинградском вагоностроительном заводе. Он умер в 1999 году, по официальной версии — от онкологии.

Отец Путина

Мать Путина — Мария Ивановна Путина родилась 17 октября 1911 года деревни Заречье той же Тверской губернии. Там она и познакомилась с мужем. Известно, что женщина работала на заводе и пережила блокаду Ленинграда. Умерла в 1998 году, тоже от рака.

Мать Путина

В сети есть информация о том, что родители Путина умерли в одной больничной палате с разницей в год. Также некоторые связывают смерть родителей Путина с его продвижением по службе — после смерти матери он стал директором ФСБ, а после смерти отца возглавил российское правительство. А чуть позже стал президентом РФ.

Путин с родителями

Могила Путиных в Санкт-Петербурге — как она выглядит

Известно, что родители Путина похоронены на Серафимовского кладбища в Санкт-Петербурге. У них один на двоих памятник с именами и датами. На всех фото, что есть в сети с места захоронения родителей Путина, видно, что там все время есть живые цветы, все убрано, скромно и без пафоса.

Могила родителей Путина. Фото: Getty Images

Стоит отметить, что в сентябре 2022 года — уже после того, как Путин развязал полномасштабную войну в Украине — на могиле его родителей появилось загадочное послание. Кто-то оставил записку со словами о том, что их сын плохо себя ведет и с просьбой забрать его к себе.

Могила родителей Путина. Фото: Getty Images

"Уважаемые родители! Ваш сын безобразно себя ведет! Прогуливает уроки истории. Дерется с соседями по парте. Угрожает взорвать всю школу! Примите меры!", – говорится в послании.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что российскому диктатору исполнилось 72 года. Как в молодости выглядел Путин, который развязал кровавую войну в Украине.