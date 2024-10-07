Скромно та без пафосу: як виглядає могила батьків Путіна і від чого вони померли (фото)

У мережі є фото із могили батьків Путіна, де їм залишили послання

Сьогодні, 7 жовтня, у російського диктатора Володимира Путіна день народження — йому виповнилося 72 роки. Відомо, що він походить із сім’ї селян. А його батьки, які померли на початку політичної кар’єри сина, поховані у Санкт-Петербурзі.

"Телеграф" покаже, як виглядає могила батьків Путіна, та розповість, що про них відомо і від чого вони померли.

Путін. Фото: Getty Images

Батько Путіна — що про них відомо

Батько Путіна — Володимир Спиридонович Путін народився 23 лютого 1911 року в селі Помінове Тверської губернії. Замолоду він служив на підводному флоті, а потім був учасником Другої світової війни. Путін-старший служив у 330-му стрілецькому полку 86-ї дивізії Червоної армії. У листопаді 1941 року він отримав тяжке поранення, але вижив. Після війни батько Путіна працював на Ленінградському вагонобудівному заводі. Він помер 1999 року, за офіційною версією від онкології.

Батько Путіна

Мати Путіна — Марія Іванівна Путіна народилася 17 жовтня 1911 року у селі Заріччя тієї ж Тверської губернії. Там вона й познайомилася із чоловіком. Відомо, що жінка працювала на заводі та пережила блокаду Ленінграда. Померла 1998 року, теж від раку.

Мати Путіна

У мережі є інформація про те, що батьки Путіна померли в одній лікарняній палаті з різницею у рік. Також дехто пов’язує смерть батьків Путіна з його просуванням по службі — після смерті матері він став директором ФСБ, а після смерті батька очолив російський уряд. А трохи згодом став президентом РФ.

Путін із батьками

Могила Путіних у Санкт-Петербурзі — як вона виглядає

Відомо, що батьки Путіна поховані на Серафимівському цвинтарі у Санкт-Петербурзі. У них один на двох пам’ятник із іменами та датами. На всіх фото, що є в мережі з місця поховання батьків Путіна, видно, що там весь час є живі квіти, все прибрано, скромно і без пафосу.

Могила батьків Путіна. Фото: Getty Images

Варто зазначити, що у вересні 2022 року, вже після того, як Путін розв’язав повномасштабну війну в Україні, на могилі його батьків з’явилося загадкове послання. Хтось залишив записку зі словами про те, що їхній син погано поводиться і з проханням забрати його до себе.

Могила батьків Путіна. Фото: Getty Images

"Шановні батьки! Ваш син потворно поводиться! Прогулює уроки історії. Б’ється з сусідами по парті. Погрожує підірвати всю школу! Вживіть заходів!", — йдеться у посланні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що російському диктатору виповнилося 72 роки. Як у молодості виглядав Путін, який розв’язав криваву війну в Україні.