Скромно та без пафосу: як виглядає могила батьків Путіна і від чого вони померли (фото)
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У мережі є фото із могили батьків Путіна, де їм залишили послання
Сьогодні, 7 жовтня, у російського диктатора Володимира Путіна день народження — йому виповнилося 72 роки. Відомо, що він походить із сім’ї селян. А його батьки, які померли на початку політичної кар’єри сина, поховані у Санкт-Петербурзі.
"Телеграф" покаже, як виглядає могила батьків Путіна, та розповість, що про них відомо і від чого вони померли.
Батько Путіна — що про них відомо
Батько Путіна — Володимир Спиридонович Путін народився 23 лютого 1911 року в селі Помінове Тверської губернії. Замолоду він служив на підводному флоті, а потім був учасником Другої світової війни. Путін-старший служив у 330-му стрілецькому полку 86-ї дивізії Червоної армії. У листопаді 1941 року він отримав тяжке поранення, але вижив. Після війни батько Путіна працював на Ленінградському вагонобудівному заводі. Він помер 1999 року, за офіційною версією від онкології.
Мати Путіна — Марія Іванівна Путіна народилася 17 жовтня 1911 року у селі Заріччя тієї ж Тверської губернії. Там вона й познайомилася із чоловіком. Відомо, що жінка працювала на заводі та пережила блокаду Ленінграда. Померла 1998 року, теж від раку.
У мережі є інформація про те, що батьки Путіна померли в одній лікарняній палаті з різницею у рік. Також дехто пов’язує смерть батьків Путіна з його просуванням по службі — після смерті матері він став директором ФСБ, а після смерті батька очолив російський уряд. А трохи згодом став президентом РФ.
Могила Путіних у Санкт-Петербурзі — як вона виглядає
Відомо, що батьки Путіна поховані на Серафимівському цвинтарі у Санкт-Петербурзі. У них один на двох пам’ятник із іменами та датами. На всіх фото, що є в мережі з місця поховання батьків Путіна, видно, що там весь час є живі квіти, все прибрано, скромно і без пафосу.
Варто зазначити, що у вересні 2022 року, вже після того, як Путін розв’язав повномасштабну війну в Україні, на могилі його батьків з’явилося загадкове послання. Хтось залишив записку зі словами про те, що їхній син погано поводиться і з проханням забрати його до себе.
"Шановні батьки! Ваш син потворно поводиться! Прогулює уроки історії. Б’ється з сусідами по парті. Погрожує підірвати всю школу! Вживіть заходів!", — йдеться у посланні.
Раніше "Телеграф" розповідав, що російському диктатору виповнилося 72 роки. Як у молодості виглядав Путін, який розв’язав криваву війну в Україні.