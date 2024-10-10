Где находится Адыгея, которую поразили беспилотники: там был российский военный аэродром

С этого аэродрома взлетали бомбившие украинские города Су-24

На аэродроме, куда ночью попали дроны, продолжается ликвидация последствий атаки. Военный объект "Ханская", расположенный в 6 км от города Майкоп в Республике Адыгея, потерпел удар около трех часов ночи 10 октября.

Российские информационные каналы сообщают об атаке неизвестных беспилотников. Местные власти сейчас воздерживаются от комментариев об инциденте или просто делают вид, что ничего не происходит.

После ночных взрывов с аэродрома начался резвый отлет российской авиации. На базе преимущественно размещались истребители Су-27 и бомбардировщики Су-34, известные как "кабоносцы" (носители КАБ). Именно эти самолеты использовались для бомбардировок Запорожья и Херсона.

По предварительным данным, в атаке участвовали четыре беспилотных летательных аппарата. На опубликованных видео слышны звуки стрельбы и взрывов.

Украинский OSINT-канал "Око гора" сообщает о возможном возгорании состава горюче-смазочных материалов вблизи взлетно-посадочной полосы. Система мониторинга пожаров NASA зафиксировала возгорание в этом районе. Есть предположение, что там могли находиться топливные резервуары для самолетов или авиабомб.

В деревне, прилегающей к военному аэродрому "Ханская", объявлено об эвакуации.

Аэродром Ханская имеет стратегическое значение для российских военных операций. Отсюда взлетали истребители Су-34, которые совершали бомбардировки украинских городов.

Расположение аэродрома

Как далеко Адыгея от Украины

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