Де розташована Адигея, яку вразили безпілотники: там був російський військовий аеродром

З цього аеродрому злітали Су-24, які бомбили українські міста

На аеродромі, куди вночі влучили дрони, продовжується ліквідація наслідків атаки. Військовий об'єкт "Ханская", розташований за 6 км від міста Майкоп у Республіці Адигея, зазнав удару близько третьої години ночі 10 жовтня.

Російські інформаційні канали повідомляють про атаку невідомих безпілотників. Місцева влада наразі утримується від коментарів щодо інциденту або ж просто удає, що нічого не відбувається.

Після нічних вибухів з аеродрому почався стрімкий відліт російської авіації. На базі переважно розміщувалися винищувачі Су-27 та бомбардувальники Су-34, відомі як "кабоносці" (носії КАБів). Саме ці літаки використовувалися для бомбардувань Запоріжжя та Херсона.

За попередніми даними, в атаці брали участь чотири безпілотні літальні апарати. На опублікованих відео чутно звуки стрілянини та вибухів.

Український OSINT-канал "Око гора" повідомляє про можливе загоряння складу паливно-мастильних матеріалів поблизу злітно-посадкової смуги. Система моніторингу пожеж NASA зафіксувала займання у цьому районі. Є припущення, що там могли знаходитися паливні резервуари для літаків або склад авіабомб.

У селі, прилягає до військового аеродрому "Ханская", оголошено про евакуацію.

Аеродром "Ханская" має стратегічне значення для російських військових операцій. Звідси злітали винищувачі Су-34, які здійснювали бомбардування українських міст.

Розташування аеродрому

Як далеко Адигея від України

Раніше "Телеграф" розповідав, що пожежу на нафтобазі у Феодосії після атаки видно з супутника. Вона горить уже три доби.